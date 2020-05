Analiza Trump convocar a una cumbre del G7 en Estados Unidos

Washington.- El presidente Donald Trump dijo el miércoles que siempre sí sopesa convocar a una cumbre del Grupo de los Siete en Estados Unidos con los mandatarios de las principales economías del mundo porque sería una “gran señal para todos” de que las cosas están regresando a la normalidad a medida que avanza la pandemia del coronavirus.

Trump había programado la cumbre del Grupo de los Siete del 10 al 12 de junio en Camp David, el retiro presidencial en Maryland, pero en marzo anunció que cancelaría la reunión anual debido a la pandemia y que, en su lugar, los mandatarios se reunirían por videoconferencia.

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization!