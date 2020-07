Trump recarga baterías para aniquilar a los “dreamers”

Alejandro Gael Montiel Hernández

Washington.- La Administración de Donald Trump planea presentar una nueva orden para terminar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que protege a alrededor de 670 mil migrantes indocumentados en Estados Unidos, la mayoría de ellos mexicanos, también conocidos como “dreamers”.

De acuerdo con el portal The Hill, el Gobierno de Trump podría presentar la orden esta misma semana, en la que planea recibir al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La acción, revelada al medio por fuentes cercanas a la Administración, llegaría semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un intento de 2017 para terminar con el programa.

El fallo del 25 de junio señala que el Presidente tiene la autoridad para terminar con DACA, pero el líder de la Corte, el juez John Roberts, dijo que no se ofreció una justificación adecuada, como lo demanda la ley federal.

