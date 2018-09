Trump podría asistir a la toma de protesta de AMLO

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, aseguró que el presidente Donald Trump y la Casa Blanca valoran su asistencia a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre.

En entrevista en el Senado de la República aseguró que existe interés del mandatario estadounidense de reunirse con quien será el próximo presidente de México.

El presidente Trump quiere visitar México en la toma de protesta, para él es importante estrechar más los lazos con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”.

‘’Hay una relación que se está construyendo fuertemente. Para el presidente Trump, México es una prioridad y definitivamente lo están analizando en la Casa Blanca para hacer posible esté aquí el 1 de diciembre y en su defecto si él no pudiera venir, que esté aquí el secretario de Estado, Mike Pompeo”, agregó Rubin.

En esta entrevista, Rubin aseguró que es interés de Estados Unidos, estrechar la comunicación con el Poder Legislativo mexicano, en la coyuntura del cambio de gobierno y donde permea una mayoría de izquierda, porque es prioridad que los temas de la agenda bilateral sigan avanzando.

Rubin se reunió este viernes con los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política, Martí Batres y Ricardo Monreal, respectivamente.

Desde hace unos meses se rumora sobre una posible invitación al mandatario estadounidense a la toma de posesión sin que esté algo confirmado por la Casa Blanca.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!