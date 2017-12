Donald Trump crítica liberación de mexicano y exige el muro

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que ayer un jurado absolvió a un mexicano por el asesinato de una mujer en un muelle de San Francisco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la decisión de la Corte y reiteró su decisión de construir el muro fronterizo, informó el portal Milenio.

El juicio contra José Inés García Zárate, quien estaba en Estados Unidos como indocumentado, fue citado en múltiples ocasiones por el presidente Donald Trump durante su campaña a la Casa Blanca, en la que llamó a detener la inmigración ilegal y sancionar a las llamadas ciudades santuario, como San Francisco.

El gobierno de Trump evalúa la presentación de acusaciones federales contra García Zarate, informó la cadena Fox News.

La televisora citó a fuente del Departamento de Justicia, quienes dijeron que exploran la posibilidad de los cargos contra el mexicano José Inés García Zarate.

El jurado de San Francisco lo absolvió de las acusaciones de asesinato y homicidio involuntario, pero lo encontró culpable del cargo menor de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, por lo que fue liberado a pesar de que Migración pidió detenerlo para su deportación.

“Sin embargo, esta información no se utilizó en la corte. Su exoneración es una completa burla de la justicia. ¡CONSTRUYAN EL MURO!”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

The jury was not told the killer of Kate was a 7 time felon. The Schumer/Pelosi Democrats are so weak on Crime that they will pay a big price in the 2018 and 2020 Elections.

The Kate Steinle killer came back and back over the weakly protected Obama border, always committing crimes and being violent, and yet this info was not used in court. His exoneration is a complete travesty of justice. BUILD THE WALL!