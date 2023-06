Donald Trump queda bajo arresto por 37 cargos en su contra

El expresidente Donald Trump fue arrestado por los 37 cargos de los que se le señala, relacionados a un mal manejo de documentos clasificados.

De acuerdo con información, Trump se presentará este 13 de junio ante una corte federal en Miami, Florida, para una audiencia judicial.

Fue el magistrado federal Jonathan Goodman quien notificó al exmandatario de los 37 cargos que le ha imputado un Gran Jurado, 31 de los cuales corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional.

Luego de la lectura de los 37 cargos se procedió con su formal arresto y se le tomaron las huellas dactilares.

