Donald Trump será entrevistado por Elon Musk a través de X

Elon Musk anunció que entrevistará en vivo y en directo al candidato presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, a través de su red social X, previamente llamada ‘Twitter’.

De acuerdo con una publicación de Musk, el encuentro se transmitirá en vivo este 12 de agosto, en punto de las 8:00 de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos.

El magnate estadounidense, quien normalmente se manifiesta en su propia plataforma llamada ‘Truth Social’, decidió usar la red social de su entrevistador para informar a sus seguidores de la noticia.

Trump se limitó a compartir una imagen donde aparece él a un lado de Musk, con la hora y fecha del encuentro y con el mensaje ‘disfruten’.

A diferencia de otras entrevistas que ha tenido Trump, la de este lunes será algo diferente, ya que Musk publicó en otro ‘tuit’ que no seguirán un guión, por lo que solicitó preguntas específicas a los cibernautas de su plataforma.

This is unscripted with no limits on subject matter, so should be highly entertaining!



If you have specific questions & comments, post them under the chat.