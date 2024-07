Trump desestima proyecto 2025: distanciamiento y controversia

Donald Trump se ha distanciado del Proyecto 2025, una propuesta de reestructuración del gobierno federal redactada por exfuncionarios de su administración y aliados cercanos.

En un mensaje en redes sociales, Trump declaró:

"No sé nada sobre el Proyecto 2025... No tengo ni idea de quién está detrás". Además, criticó algunas ideas del proyecto como "absolutamente ridículas y abismales". Aunque deseó suerte a los implicados, dejó claro que no está asociado con ellos.

Trump se distancia del Proyecto 2025: “No estoy de acuerdo con algunas cosas” https://t.co/bQj5mno7MO — El Diario Nueva York (@eldiariony) July 6, 2024

El Proyecto 2025 busca expandir el poder presidencial drásticamente y contempla despedir hasta 50.000 funcionarios para remplazarlos con personas leales a Trump. Esta propuesta ha sido destacada por la campaña de reelección de Joe Biden para subrayar las diferencias ideológicas, especialmente tras su desafiante debate presidencial.

Trump, por su parte, ha delineado sus propios planes para una eventual reestructuración del gobierno en un segundo mandato, incluyendo una operación masiva de deportación y la implementación de aranceles a importaciones. Ha advertido a sus aliados que no hablen en su nombre y ha desestimado la utilidad de los esfuerzos de transición en curso.

El presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, comentó en el podcast "War Room" que los republicanos están en proceso de "recuperar este país", sugiriendo un movimiento hacia lo que llamó una "segunda Revolución Estadounidense". Estos comentarios generaron amplio debate en línea y fueron criticados por la campaña de Biden, que acusó a Trump y sus aliados de alentar ideas de una "revolución violenta".

Entre los involucrados en el Proyecto 2025 se encuentran antiguos altos funcionarios del gobierno, como Paul Dans, exjefe de personal en la Oficina de Administración de Personal, y Russ Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Su participación ha destacado las divisiones dentro del espectro político estadounidense y ha generado preocupaciones sobre el futuro de las políticas gubernamentales.

En resumen, el Proyecto 2025 representa un intento radical de reformar el gobierno federal según la visión de exfuncionarios de Trump, mientras que el actual presidente Biden y su equipo trabajan para contrastar estas ideas con su propia agenda política y administrativa.

(Con información de The Associated Press)