Trump verifica prototipos del muro en San Diego

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump anunció la mañana de este martes a través de Twitter que se dirige a ver los prototipos del muro fronterizo colocados en San Diego, muy cerca de la frontera con Tijuana.

“De camino a ver los prototipos del muro fronterizo en California”, escribió el magnate en su cuenta de Twitter. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitó las edificaciones previamente e incluso recorrió parte del Río Bravo a bordo de una embarcación de la Patrulla Fronteriza, informa el portal de noticias López Dóriga.

Heading to see the BORDER WALL prototypes in California! pic.twitter.com/fU6Ukc271l — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018

En un tuit posterior, Trump aseveró que de acuerdo a un estudio, el muro podría pagarse por sí mismo al frenar el tráfico de drogas y de ilegales. El ahora presidente prometió desde la campaña previa a las elecciones que México pagaría por la barrera artificial entre la frontera de ambos países.

“De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, el muro de 18 mil millones de dólares se pagaría por sí mismo por frenar la importación de crimen, drogas y migrantes ilegales que suelen ir al paro federal”, añadió en un segundo tuit con un enlace a una nota de Fox News sobre el tema.

“According to the Center for Immigration Studies, the $18 billion wall will pay for itself by curbing the importation of crime, drugs and illegal immigrants who tend to go on the federal dole...” https://t.co/NdLC6jZwWE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018

En un tercer tuit, el presidente criticó las políticas de las ciudades santuario en California, calificándolas como “inconstitucionales e ilegales”.

“Las políticas de California sobre las ciudades santuario son ilegales y anticonstitucionales y arriesgan la seguridad de toda nuestra nación. Miles de peligrosos y violentos criminales son liberados como resultados de estas políticas santuario, los liberan para que cacen estadounidenses inocentes. ¡Esto debe de parar!”.