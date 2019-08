Dorian ya es huracán; llega a las Islas Vírgenes de EE.UU.

Agencia

MIAMI.- El ciclón ha sido catalogado como de categoría 1 y se espera que azote la parte continental de EE.UU. el lunes, posiblemente como huracán de categoría 3.

El ciclón Dorian ha cambiado su estatus de tormenta tropical a huracán de categoría 1 al llegar a las Islas Vírgenes de EE.UU., según informa el Centro Nacional de Huracanes de ese país (NHC, por sus siglas en inglés).

Para las 18:00 GMT, Dorian presentaba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se encontraba a la altura de la isla caribeña de Santo Tomás, sobre la que el NHC había emitido previamente una alerta de huracán.

El Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) había previsto que Dorian se convertiría en huracán antes de alcanzar Puerto Rico y podría alcanzar la categoría 3 antes de tocar tierra en la parte continental de EE.UU., que se espera que suceda para el lunes en la mañana.

