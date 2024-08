Dos turistas mexicanas son empujadas a las vías del metro en NY

Dos jóvenes mexicanas que se encontraban de vacaciones en Manhattan, Nueva York, fueron empujadas a las vías del metro por una mujer este 5 de agosto, sin razón aparente.

De acuerdo con diversos medios, cerca de las 2:15 de la madrugada de este lunes, las mujeres de entre 20 y 27 años estaban esperando a que arribara el tren en la estación de Essex Street, en el Lower East Side de Manhattan.

De repente, una de ellas fue empujada a las vías del metro en cuestión de segundos y sin motivo por una mujer identificada por Ebony Butts, de 42 años.

JUST IN: Two female tourists from Mexico were pushed onto subway tracks in Manhattan



Two women, aged 20 and 27, were pushed off the northbound F platform at the Delancey Street/Essex Street station on the Lower East Side just after 2;15 a.m.



A bystander helped pull the two… pic.twitter.com/IIMFkZdGDu