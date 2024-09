Después de seguir durante ocho temporadas la épica saga de ‘Game of Thrones’, los seguidores ahora tienen la oportunidad de luchar por su propio Trono de Hierro, participando en una subasta que ofrece objetos icónicos de la aclamada serie de HBO.

En octubre, Heritage Auctions pondrá a disposición más de 2 mil artículos, repartidos en 900 lotes, entre los que se incluyen vestuarios, accesorios, y piezas de escenografía del exitoso programa que concluyó en 2019.

Here is a small collection of costumes from the @HeritageAuction #GameofThrones Auction. Please join me on Monday, September 9th at 8pm EST and my guest William Swift as we pour over the costumes and props w/ many never-before-seen details: https://t.co/yz2UlB8BYr pic.twitter.com/s42s8DLM8s