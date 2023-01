Drones atacan fábrica militar de Irán

Drones explosivos atacaron durante la noche una fábrica militar en la ciudad de Isfahan, en el centro de Irán, según dijeron las autoridades el domingo de madrugada.

El ataque causó algunos daños en la planta en medio de crecientes tensiones regionales e internacionales en torno a la república islámica.

El Ministerio iraní de Defensa no dijo quién sospechaba que podría haber realizado el ataque, que se produjo el mismo día que un incendio en una refinería en el noroeste del país y un sismo de magnitud 5,9 que mató a dos personas.

Sin embargo, Teherán ha sido blanco de ataques de drones atribuidos a Israel, en medio de una guerra encubierta con su rival de Oriente Medio tras el colapso de su acuerdo nuclear con potencias occidentales. También hay tensiones considerables con la vecina Azerbaiyán, después de que un hombre armado atacara la embajada del país en Teherán, donde mató al jefe de seguridad e hirió a dos personas.

In the first wave of the latest Israeli attack on Iran, sensitive military installations were allegedly targeted in 7 cities including Isfahan:

1- IRGC HQ

2-Quds Force Special Forces HQ

3-Oil refineries

4-Drone production factories

5 Military bases located in Hamadan and Karaj pic.twitter.com/1LpyJxWe8L