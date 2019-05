Presidente de Filipinas insinúa que fue gay pero que ya se 'curo'

Agencia

FILIPINAS.- Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas ha causado polémica al afirmar en un evento público que alguna vez fue homosexual, pero que ya se ’curo’.

De acuerdo a RT, durante un evento en el marco de su visita oficial a Japón, Duterte se burló de su opositor político, el senador Antonio Trillanes, de quien dijo que sus movimientos corporales demuestran que "es gay".

"Lo bueno es que Trillanes y yo somos similares, pero yo me curé", afirmó el mandatario citado por medios filipinos. Asimismo, comentó que tomó la decisión de "volver a ser un hombre" tras conocer a su exesposa Elizabeth Zimmerman. "No me importa si soy gay o no", añadió.

Duterte es conocido por sus controvertidos comentarios. En diciembre de 2017 aseguró en tono de broma que se planteó hacerse bisexual para "disfrutar de ambas maneras", pero que "eso no sucedió".

El presidente filipino ha dado un giro radical en cuanto a los derechos de la comunidad LGBT de su país. Antes de ser elegido como presidente en 2016, se comprometió a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, posteriormente, retiró su apoyo a esa posibilidad, argumentando que el código civil de Filipinas establece que "un hombre solo puede casarse con una mujer y una mujer solo puede casarse con un hombre".