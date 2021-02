Ebrard: Pfizer reanuda el envío de vacunas; llega lote de medio millón

Ciudad de México.- Las vacunas de Pfizer contra Covid-19 que serán utilizadas para aplicar la segunda dosis a trabajadores del sector salud arribaron esta tarde a la Ciudad de México y a Monterrey.

Poco después de las 13:00 horas, el Canciller Marcelo Ebrard recibió el lote en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde detalló que, junto con las vacunas que llegaron a Monterrey por la mañana, suman más de medio millón de dosis.

La llegada de las vacunas Pfizer procedentes de Cincinati, Ohio. Después de 3 envíos suspendidos, la farmacéutica reanuda los envíos contratados para México desde octubre pasado. Buena noticia!! pic.twitter.com/NOdGvGmlW0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2021

"Si suman lo de hoy con lo que llegó el domingo de la India, en menos de 48 horas, hemos recibido el mayor número de vacunas", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Pfizer suspendió el envío de vacunas a México por aproximadamente un mes, debido a que remodeló su planta en Bélgica, pero hoy se reanudó el envío.

"Está pactado en los contratos con Pfizer proporcionar cada semana un número que va a ir creciendo", agregó Ebrard.

"Qué bueno que se hicieron estos contratos en el mes de octubre, porque si no, no tendríamos esta vacuna y México no habría sido el primer país de América Latina que recibió vacunas".

Las vacunas de pfizer para los trabajadores de la salud,segunda dosis. Casi medio millón llegaron ya a CDMX y Monterrey conforme a lo previsto. El plan de vacunación sigue su curso. pic.twitter.com/XG0QqKuKXe — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2021

El Canciller destacó que el envío llegó a la Ciudad de México a pesar de la nevada en Cincinnati, Ohio.

Especial agradecimiento al equipo de Pfizer y de DHL quienes, a pesar del mal tiempo en Ohio, lograron enviar el vuelo a Monterrey y en estos momentos despega el que viene a la CDMX, el primero ya arribó y el segundo lo hará a las 13:05 horas. Muchas gracias!!!! pic.twitter.com/nBPjEMZdst — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2021

Al AICM también acudieron el director del IMSS, Zoé Robledo, y el Director de Aduanas, Horacio Duarte.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

México denunciará ante ONU desigualdad en acceso a vacunas: Marcelo Ebrard

México: Marcelo Ebrard espera resultados prometedores de vacuna de Cansino

Por Covax, México recibirá este mes vacunas de AstraZeneca: Ebrard