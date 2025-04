EE.UU. implementará aranceles del 104% a productos chinos

La Casa Blanca ha confirmado que a partir de la medianoche de este miércoles, entrarán en vigor nuevos aranceles del 104% a los productos chinos, como parte de una estrategia comercial que ha aumentado las tensiones entre ambos países.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, indicó que la medida es una respuesta directa a las tarifas de represalia impuestas por China, que alcanzan un 34%, y que Donald Trump había anunciado previamente.

BREAKING: White House Press Secretary Karoline Leavitt confirmed that a 104% tariff on China took effect at 12 PM EST today after China failed to lift its 34% retaliatory tariff by the deadline. The tariff collection will begin tomorrow, April 9th, according to Fox Business. pic.twitter.com/v82194MMB0