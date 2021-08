EEUU: Cardenal antivacunas es hospitalizado con COVID

El cardenal Raymond Burke, un escéptico de las vacunas, informó que contrajo COVID-19, y su personal señaló que está respirando con ayuda de un ventilador.

Burke tuiteó el 10 de agosto que había contraído el coronavirus, que estaba descansando cómodamente y que recibía una excelente atención médica.

Praised be Jesus Christ! I wish to inform you that I have recently tested positive for the COVID-19 virus. Thanks be to God, I am resting comfortably and receiving excellent medical care. Please pray for me as I begin my recovery. Let us trust in Divine Providence. God bless you.