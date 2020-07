Entérate por qué EEUU y Corea del Sur tienen nuevas tensiones con Corea del Norte

Ciudad de México.- Pese a las cumbres y promesas, Corea del Norte ha escalado de nuevo la tensión con Corea del Sur y con EEUU. Especialistas ven varias razones.

Apenas en 2018, los líderes de Corea del Norte, del Sur y Estados Unidos tuvieron una reunión histórica en la Zona de Desmilitarización.

Ahora, Pyongyang reporta haber cortado sus ligas con Seúl . El pasado 17 de junio, Corea del Norte perdió un video donde muestra cómo destruye la oficina de relaciones con el Sur.

El liderazgo del país justificó que los activistas han inundado una Corea del Sur con millas de panfletos contra el régimen enviado a través de la frontera hacia Corea del Norte.

Activistas y desertores norcoreanos suelen enviar mensajes contra el régimen en globos desde la frontera de Corea del Sur hacia el Norte.

Pero especialistas creen que hay algo más detrás de esto. El cambio de estrategia, de abandonar la diplomacia y mostrarse como un agente inestable para ganar poder en las negociaciones, puede deberse a varios factores.

La pandemia

Corea del Norte es parte de un puñado de países que asegura no tener ni un solo caso registrado de Covid-19, sin la capacidad de que actores externos verifiquen tal afirmación. Pese a ello, es posible que no hayan escapado a los efectos de la pandemia.

Las restricciones impuestas en China afectaron las importaciones a Corea del Norte, flujo del que prácticamente depende el país por su aislamiento económico. Esto deja a Pyongyang con pocas opciones: una de ellas, intentar forzar nuevas negociaciones para que se alivien las sanciones económicas en su contra.

“A pesar de la imagen de normalidad que la maquinaria de propaganda de Corea del Norte está tratando de proyectar, no hay duda de que su economía está sufriendo sanciones continuas y la caída adicional del comercio debido a los cierres de fronteras”, afirma Jean Lee, Experto en los dos Coreas en el centro de estudios Wilson Center, para Japan Times

'Nuevo' liderazgo

El rumor de la muerte de Kim Jong Un, propagado en mayo por medios estadounidenses tras una desaparición del líder durante semanas, provocó que algunos apuntaran a su hermana, Kim Yo Jong, como la posible nueva líder en el país. Aunque los medios norcoreanos desmintieron el fallecimiento del líder, aún no están claros los motivos de su ausencia y su salud.

Analistas estiman que, aunque no tomó el poder, hay señales de que la también directora de propaganda del partido adquirió un papel más relevante en la Administración del país, algo que se puede ver por su mayor aparición en los medios oficiales y una declaración reciente sobre Corea del Sur.

“La solución a la crisis actual entre el Norte y el Sur causada por la incompetencia e irresponsabilidad de las autoridades de Corea del Sur es imposible y solo se puede terminar cuando se paga el precio adecuado", señala Kim Yo Jong, Directora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido oficial norcoreano y hermana del líder Kim Jong Un

Las elecciones en EU

En su cumbre de 2017, Donald Trump y Kim Jong Un habían hecho un acuerdo, de palabra, para avanzar hacia la "desmilitarización de la península coreana", algo que para ambos significa cosas diferentes: Estados Unidos lo ve como la desnuclearización de Corea del Norte, mientras que para Pyongyang significa el retiro de la capacidad armamentística de Washington en Corea del Sur.

Pese a esto, hubo pocos avances. No se retiraron las restricciones económicas a Corea del Norte y la inteligencia de Washington encontraron pruebas de que su programa armamentista no se había detenido. Una segunda cumbre entre ambos líderes terminó sin un acuerdo y, pese a la promesa de una tercera, esto no ha sucedido.

Especialistas señalan que Pyongyang considera las cumbres un fracaso , por lo que han decidido cambiar de estrategia hacia la presión y en pleno año electoral, en el que Donald Trump juega la reelección, pueden alcanzar un mayor impacto, e incluso llamar de nuevo la atención del líder estadounidense.

“El régimen de Kim siempre ha sido bueno para aumentar la presión selectivamente cuando lo requieren. Es difícil saber qué harán después, pero si quieren generar mayor impacto, este es el momento de hacerlo", afirma Harry Kazianis, Experto en Corea para el Center for the National Interest, para France24.