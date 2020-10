EEUU hace campaña contra el gobierno chino en Oceanía

Maldivas.- El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llevó la campaña antichina de su gobierno a dos países insulares del Océano Índico consideradas de riesgo para lo que Washington llama la explotación china. Pompeo anunció que Estados Unidos abrirá una embajada en las Maldivas por primera vez.

Pompeo visitó Sri Lanka y Maldivas para exhortar a los dos países a protegerse de los préstamos e inversiones depredadores de China. Hizo estas declaraciones una semana antes de las elecciones en Estados Unidos, en las que el presidente Donald Trump trata de tildar a su rival demócrata Joe Biden de débil frente a China.

Great meeting with Maldivian Foreign Minister @abdulla_shahid to discuss plans for economic recovery and ways we can cooperate to increase security & counter terrorism. Excited about our plan to open a U.S. Embassy in Maldives, which symbolizes our strong and growing partnership. pic.twitter.com/E7AUqPHoaH

Antes del arribo de Pompeo, China respondió al mensaje estadounidense al acusar a Washington de matonear a los países pequeños. Pompeo, que también prevé visitar Indonesia, presionó a cada país para que resista la creciente presencia china en el indo-pacífico.

Los funcionarios estadounidenses sostienen que los proyectos de desarrollo e infraestructura favorecen a China más que a sus presuntos beneficiarios, una cantilena que Pompeo repitió ante el canciller de Sri Lanka, Dinesh Gunawardena. Pompeo dijo que el país podía ser un “faro” de la libertad y la democracia en la región mientras conserve su “plena soberanía”.

“Es un fuerte contraste a lo que busca China”, dijo Pompeo. “El Partido Comunista Chino es un depredador. Estados Unidos viene de otra manera. Venimos como amigo y socio”.

Had a great visit to Male. The ties between the U.S. and Maldives benefit both our nations, and our strong cooperation advances peace and security in the Indian Ocean region. Grateful to President @ibusolih & Foreign Minister @abdulla_shahid for their partnership and hospitality. pic.twitter.com/7wNXkjs1oh