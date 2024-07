EEUU rechazó multar al Secretario de Justicia por audio de Biden

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una resolución republicana que buscaba multar al secretario de Justicia, Merrick Garland, con 10,000 dólares diarios hasta que entregara un audio de una entrevista del presidente Joe Biden relacionada con un caso de documentos clasificados.

La votación finalizó con un resultado de 204 a 210, donde cuatro republicanos se unieron a todos los demócratas para bloquear la resolución. Esta votación sorprendió a los líderes republicanos, quienes esperaban su aprobación. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, afirmó que continuarán usando todas las herramientas disponibles para obtener la grabación.

Merrick Garland must be held in inherent contempt for refusing to release Biden's tapes. This obstruction of justice is a blatant cover-up; the American people deserve the truth.



