EEUU dispuesto a trabajar con Luis Arce luego de su triunfo en Bolivia

La Paz.- Estados Unidos felicitó el miércoles “al presidente electo de Bolivia” Luis Arce antes de que se conozca el resultado final de las elecciones del domingo, a las que calificó como un “proceso creíble", y dijo estar dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno.

La declaración del secretario de Estado, Mike Pompeo se conoció un día después de que Arce anunciara que el suyo será un gobierno “abierto a todos” los países, en contraste con su mentor político Evo Morales, que se distanció de Washington y se acercó a Cuba y Venezuela.

Bolivia y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde que Morales expulsó al representante estadounidenses en 2008 por sospechas de espionaje. Después sacó a la agencia antidrogas DEA y al Programa de Cooperación USAID.

Congratulations to Bolivian President-Elect Arce and Vice President-Elect Choquehuanca. We look forward to working together to promote democracy, human rights, press freedom, and economic prosperity in Bolivia and throughout the region.