EEUU suspende emisión de visados en varios países por Covid-19

MÉXICO.- Ante la pandemia de coronavirus Covid-19 en el mundo, este miércoles Estados Unidos ha decidido que suspenderá todos los servicios de visados en la mayoría de países. Esto de acuerdo al Departamento del Estado del país.

In response to #COVID19, @StateDept is suspending routine visa services in most countries. Routine visa services will resume ASAP but we are unable to provide a specific date at this time. Check embassy/consulate websites for current operating status: https://t.co/vIXaMPomVS pic.twitter.com/uDuLjkKZmW