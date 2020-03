EEUU toma acciones para sacar del poder a Nicolás Maduro

Caracas.- El gobierno del presidente Donald Trump ha formulado cargos contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y contra más de una decena de sus colaboradores más cercanos, redoblando sus esfuerzos para sacar del poder al gobernante socialista.

Fiscales federales anunciaron el jueves las imputaciones de narcoterrorismo contra Maduro. Washington apoya al legislador opositor Juan Guaidó, que pretende derrocar a Maduro.

¿Qué dicen las acusaciones?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro y su círculo más cercano de convertir a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas, ya que presuntamente él y sus aliados robaron miles de millones de dólares del país sudamericano rico en oro y petróleo.

También están acusados de confabularse durante varios años con rebeldes colombianos y miembros de las fuerzas armadas venezolanas "para inundar a Estados Unidos con cocaína" y utilizar el tráfico de narcóticos como "arma contra Estados Unidos".

Maduro arremetió contra las imputaciones y describió al presidente Donald Trump como un "cowboy racista" que maneja las relaciones internacionales como un "extorsionador de las mafias neoyorquinas".

¿Cómo se llegó hasta aquí?

El gobierno de Trump fue el primero entre más de 50 naciones que apoyaron a principios de 2019 a Guaidó, quien se adjudicó facultades presidenciales y se comprometió a sacar a Maduro del poder, así como a poner fin a la crisis en el país.

Guaidó asegura que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.

Antes de la acusación formal, la Casa Blanca impuso sanciones financieras a Maduro, decenas de sus colaboradores y la firma petrolera estatal PDVSA.

Implicaciones prácticas

Eric Farnsworth, vicepresidente del centro de investigación Council of the Americas and Americas Society), informó que la acusación penal no inhibe la posibilidad de negociar la salida de Maduro a través de canales extraoficiales. Más bien, explicó, la recompensa de 15 millones para capturar a Maduro podría incentivarlo a que considere abandonar Venezuela y buscar una nueva vida en otra parte.

Consecuencias sobre Guaidó

El mismo día de las acusaciones estadounidenses, Maduro abrió una investigación contra el dirigente opositor por presuntamente planear un golpe de Estado con un oficial retirado del ejército venezolano en la vecina Colombia.

Guaidó a menudo recibe amenazas de los simpatizantes de Maduro, pero no ha sido arrestado. Expertos han manifestado temor de que la captura de Guaidó pudiera provocar una intervención extranjera.

Maduro ha advertido que Guaidó pagará a la larga sus presuntos crímenes.

¿Qué sigue?

El futuro que depara a Venezuela divide a los expertos. El colapso podría continuar durante años a medida que aumenta la emigración de venezolanos, o los gobernantes de los estados fronterizos podrían escindirse para administrar sus regiones de manera independiente a medida que el gobierno central en Caracas pierda el control.