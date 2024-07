Ejecuciones en Irán disminuyen 30% en 2024; la ONG ‘IHR’ reporta 249

La ONG Iran Human Rights (IHR) dio a conocer que 249 personas fueron ejecutadas en Irán en la primera mitad de 2024, lo que representa una disminución del 30 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023.

IHR explicó que tiende a producirse una disminución relativa antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias en el país. De igual forma, advirtió el riesgo de ‘una nueva oleada’ de represión en el país cuando se complete el proceso electoral.

IHR indicó que, en consonancia con las tendencias registradas durante las dos últimas décadas, el número de ejecuciones ha disminuido en los días previos a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebró el 28 de junio, mientras que la segunda se celebró el viernes 5 de julio.

#Iran: at least 249 people, including ten women, were executed in the first six months of 2024. Amongst the executed are 35 Baluch minorities and 15 Afghan nationals. 147 of the recorded executions were for drug-related charges, a 30% decrease compared to the same period last… pic.twitter.com/vW4tFv2NhX