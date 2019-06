La Biblia dice que se merecen la muerte: Pastor condena a gays

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El pastor bautista y ayudante de sheriff en el condado de Knox, en Tennessee, Grayson Fritts, pidió, durante un sermón pronunciado este miércoles, al Gobierno que arreste y ejecute a los miembros del colectivo Lesbianas, Gays, ​ Bisexuales y Transgénero (LGTB), según se aprecia en un video publicado en las redes sociales.

"El asesinato, la violación, el secuestro y el adulterio son punibles con la muerte. Tú recibes a cristianos que dicen 'bueno, creo que la homosexualidad es un pecado, pero no creo que deba ser castigado por el Gobierno'", dice Fritts, publica el portal de noticias RT.

"Es un pecado", continúa el pastor, quien asegura que "la Biblia dice que se merecen la muerte".

En la misma línea, el religioso estadounidense asevera que la homosexualidad es un "delito capital del que debe ocuparse el Gobierno" y no los cristianos, a menos que estos sean agentes de los cuerpos del orden.

También tildó a los homosexuales de "animales sodomitas". "Independientemente de si te gusta o no, esto es lo que enseña la Biblia", concluyó Fritts invocando el Levítico 20:13 del Antiguo Testamento.

🚨NEW VIDEO: @knoxsheriff's Detective Grayson Fritts - also a pastor - calls for the government to arrest and EXECUTE LGBTQ People.



He's on paid sick leave until July 19, and no longer on active duty. As reported by @knoxnews.pic.twitter.com/lBYLhG1ynx