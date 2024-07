Ejército israelí reclutará a judíos ultraortodoxos para desestabilizar a Netanyahu

El ejército israelí dijo el martes que comenzará a enviar avisos de reclutamiento a hombres judíos ultraortodoxos la próxima semana, una medida que podría desestabilizar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y desencadenar más protestas importantes en la comunidad.

El anuncio se produjo tras una histórica orden de la Corte Suprema para que los jóvenes religiosos comenzaran a alistarse para el servicio militar. Según acuerdos políticos de larga data, los hombres ultraortodoxos estaban exentos del servicio militar, que es obligatorio para la mayoría de los hombres judíos.

El viejo arreglo ha provocado enojo entre la mayoría laica de Israel, especialmente tras más de nueve meses de guerra contra el grupo palestino Hamás en la Franja de Gaza. El máximo tribunal determinó que el arreglo era discriminatorio.

🇮🇱 Israel have now made it so that ultra-Orthodox Jews must conscript into the Israeli military or be prosecuted.



In response, ultra-Orthodox Jews have protested the decision.



This child chants: "We'd rather die than enlist!"



pic.twitter.com/XodnVUjnek