Ejército ucraniano utiliza bombas GBU-39 en ataque contra Kursks

El ejército ucraniano informó que utilizó bombas planeadoras de alta precisión, suministradas por Estados Unidos, en un ataque contra la región rusa de Kursk. Según el teniente general Mykola Oleschuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, el ataque con bombas GBU-39 causó bajas y destruyó equipos en una base rusa en Kursk.

Un video publicado el jueves muestra múltiples explosiones y columnas de humo en el lugar, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente por The Associated Press.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania capturaron tres aldeas más en la región de Kursk, lo que fue confirmado por evidencia visual.



Ahora bajo el control de ZSU Ruska Konopelka, el pueblo de Korenevo (no confundir con la ciudad de Korenevo) y Krasnooktyabrskoye. pic.twitter.com/1dJiyPQDyD — Poderío Militar 🇪🇸🤝🇺🇦 (@PoderioMilitar) August 23, 2024

En paralelo, la tercera Brigada de Asalto Separada de Ucrania reportó un avance de casi 2 kilómetros cuadrados en la región de Járkiv.

Este avance se produce en un contexto donde las fuerzas ucranianas han intensificado sus ofensivas tras la llegada de armamento estadounidense, desbloqueado recientemente.

El viernes, se revelaron más detalles sobre los daños ocasionados por estos ataques. Imágenes satelitales analizadas por The Associated Press mostraron daños significativos en un aeródromo en Volgogrado, que presuntamente almacenaba bombas rusas.

Ataque en Kavkaz: deja 13 heridos

Además, un ataque con drones ucranianos en el puerto de Kavkaz, en Krasnodar, dejó 13 heridos, según la agencia estatal rusa Tass.

Estos avances ucranianos han revitalizado la moral del país y reconfigurado el campo de batalla, aunque persisten dudas sobre la capacidad de Ucrania para mantener el territorio recuperado.

(Con información de The Associated Press)