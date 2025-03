El 70 % de Sagaing "destruido" por el terremoto de magnitud 7.7 en Myanmar

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el centro-norte de Birmania (Myanmar) el pasado viernes ha dejado una devastación masiva en la ciudad de Sagaing, donde el 70 % de su infraestructura ha sido destruida, según reportes de la Cruz Roja de Birmania.

El último balance provisional divulgado por la junta militar que gobierna Birmania eleva la cifra de muertos a 1.644, heridos a 3.408 y desaparecidos a 139. Además, 17 personas fallecieron en la vecina Tailandia.

Otra de las zonas más golpeadas es Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, donde se han contabilizado al menos 694 muertos. En esta localidad, las operaciones de rescate continúan con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

La situación en Sagaing sigue siendo incierta, ya que es una región donde operan grupos guerrilleros y fuerzas prodemocráticas, lo que complica las labores de rescate.

Hasta el momento, la magnitud de los daños en la región sigue sin ser completamente evaluada, mientras que las organizaciones de ayuda trabajan para asistir a los miles de afectados por esta tragedia.

Myanmar earthquake's scared reality



The pains, suffering and agony of the affected families are immense, beyond what words can express.



In their time of grief and profound sadness, the survivors find support from the monks in Myanmar, who offer blessings and encouragement as… pic.twitter.com/Fca2QsPtrG