"El Chapo" Guzmán líder del narcotráfico, denuncia restricciones de llamadas y visitas en prisión de EU.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, el infame líder del narcotráfico mexicano, ha levantado una nueva polémica desde la prisión de máxima seguridad en la que cumple condena perpetua en Estados Unidos.

En una carta dirigida al juez Brian Cogan de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Guzmán expresó su frustración por la imposibilidad de recibir llamadas telefónicas o visitas, incluso mencionando que no ha podido comunicarse con sus hijas gemelas.

Esta queja resalta las condiciones restrictivas en las que se encuentra el exjefe del cártel de Sinaloa, una figura que una vez desafió las autoridades mexicanas con sus espectaculares fugas de prisión. Ahora, desde detrás de los barrotes en suelo estadounidense, "El Chapo" intenta hacer escuchar su voz en medio de un sistema penitenciario inflexible.

Fue condenado por dirigir una operación de contrabando de drogas a escala industrial y cumple condena en una prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado.

En mayo de 2023, “el centro dejó de concederme llamadas con mis hijas. Y no he tenido llamadas con ellas desde hace siete meses”, escribió Guzmán.

“He preguntado cuándo me van a dar una llamada con mis hijas y el personal de aquí me dijo que el agente del FBI que monitorea las llamadas no contesta. Eso es todo lo que me han dicho”.