“Esperaba un juicio justo”, dijo El Chapo previo a su sentencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Esta mañana se leyó la sentencia en contra de Joaquín “El Chapo”, Guzmán, y lo que se dijo en la corte no fue ninguna sorpresa: fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Lo que sí fue sorpresivo fue que el capo mexicano habló finalmente en la corte, tal y como habían confirmado sus abogados y se quejó de las condiciones que vivió en la cárcel.

Como adelantaron sus abogados, antes de recibir su sentencia, Guzmán Loera se quejó de las condiciones que sufrió en la cárcel donde ha estado confinado desde que fue extraditado a EEUU desde México.

"Como se sabe señor juez, estado confinado durante 30 meses ha sido una gran tortura me he visto obligado a beber agua no higiénica todos los días. Se me ha negado ver la luz solar, el aire que entra no es fresco y me duele mi garganta y mi nariz. Para poder dormir tengo que tapar mis oídos con papel higiénico", dijo el capo.

Agregó que sufrió una tortura cruel "lo peor que vivido en mi vida ha sido una falta de respeto... estamos en pleno siglo XXI, no se debe tratar de esa forma cruel e inhumana".

"Esperaba un juicio justo y que mi fama no fuera un factor en la administración de justicia, pero lo que pasó fue lo opuesto", se quejó.

"Voy a agradecer señor juez que me permita dar unas palabras. Por favor primero que nada quiero dar las gracias a mi esposa mis hijas mis niñas por su apoyo incondicional durante este largo proceso", dijo El Chapo.

No obstante, dio las gracias a los guardias de la cárcel por el buen trato "que me han ayudado aguantar esta gran tortura".

También se quejó de no haber podido tener contacto físico con los suyos y aunque se le quebró la voz, no lloró cuando se quejó de que "también a mi esposa se le ha negado el permiso que me visite, no pude abrazar a mis niñas".

Precisamente, Emma Coronel Aispuro arribó el miércoles al tribunal para la audiencia de sentencia de su marido, en Nueva York.

Coronel asistió a las sesiones del juicio incluso cuando las declaraciones de testigos se referían a ella.

Guzmán, de 62 años, fue condenado en febrero por varios delitos de conspiración en un enorme caso sobre narcotráfico. El veredicto de culpabilidad tras un juicio de 11 semanas conlleva lo que el gobierno describe como una sentencia muy justificada de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Por esto fue condenado El Chapo

Las pruebas mostraron que el cártel de Sinaloa, a las órdenes de Guzmán, pasó de contrabando a Estados Unidos enormes cantidades de cocaína y otras drogas durante sus 25 años al mando, según indicó la fiscalía en documentos judiciales resumiendo el juicio.

Su “ejército de sicarios”, añadieron, tenía órdenes de secuestrar, torturar y asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino.

La defensa alegó que Guzmán era víctima de un montaje de otros traficantes, que se convirtieron en testigos del gobierno para conseguir sentencias más suaves en sus juicios.

Desde su extradición en 2017, Guzmán ha estado aislado la mayor parte del tiempo. Conscientes de su historial de fugas de prisiones mexicanas, las autoridades estadounidenses le han mantenido en aislamiento en una cárcel de Manhattan y vigilado de cerca en sus comparecencias en el tribunal de Brooklyn donde se ha instruido su caso.

Aunque el juicio estuvo dominado por la figura de Guzmán como un delincuente casi mítico, armado con una pistola con diamantes engarzados y que se mantenía un paso por delante de las autoridades, el jurado no escuchó al propio Guzmán salvo cuando dijo al juez que no declararía.

Sin embargo, las pruebas presentadas durante el proceso apuntan a que su decisión de guardar silencio en el puesto de la defensa va contra su naturaleza: varios testigos dijeron al jurado que le encanta su propia historia de cómo pasó de la pobreza a la riqueza gracias al narcotráfico y siempre estuvo interesado en encontrar a un escritor o guionista que la narrara.

También hubo reportes de que quería declarar en su defensa hasta que sus abogados le convencieron de lo contrario, de modo que su vista para sentencia es su última oportunidad de ser el centro de atención y lo logró, una vez más.

(Con información de Telemundo)