El escritor checo Milan Kundera, fallece a los 94 años en París

El martes 11 de junio, la comunidad literaria internacional estuvo de luto tras el desafortunado fallecimiento del escritor checo Milan Kundera, quien murió a los 94 años en Francia.

Fue autor de diversas obras que ganaron reconocimiento a nivel mundial, tales como ‘La broma’, ‘La inmortalidad’ y su obra más destacada ‘La insoportable levedad del ser’.

Milan Kundera y “La Insoportable Levedad del Ser” me acompañaron en un momento solitario de mi vida. Hoy se ha ido, pero por suerte su escritura estará siempre con nosotros. pic.twitter.com/LJCLV5FPHg

Su posición contra el totalitarismo en su país, se reflejaba en cada una de sus obras, donde uso la sátira para expresar cómo un personaje puede ‘reírse en una situación tan caótica’.

Por muchos años Kundera fue conocido como ‘de la vieja escuela’, según las personas que mejor lo conocían. Desde siempre se mantuvo firme con respecto a que sus libros jamás cambiarían al formato digital.

‘Me parece que el tiempo, cuya marcha continúa, implacable, empieza a poner en peligro los libros. Debido a esta angustia, desde hace varios años he incluido en todos mis contratos una cláusula que estipula que se deben publicar en la forma tradicional de un libro, que se los lea solamente en papel y no en una pantalla’, dijo.