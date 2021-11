El río de Bolivia que en vez de agua arrastra contaminación

Chojasivi.- El río Katari, que nace en los nevados del Altiplano, arrastra aguas residuales, basura y hasta residuos tóxicos de fábricas y minas que transforman el río en un caldo pestilente; indígenas aymaras de Bolivia aún recuerdan cuando éste les dejaba buenas cosechas, en las afueras de La Paz.

A su paso por la ciudad de El Alto y otros poblados vecinos, la verdosa agua cuando se desborda esparce contaminación por campos de cultivo y pastoreo en la vasta pampa a las orillas del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y una de las maravillas naturales que comparten Bolivia y Perú.

“Ya no hay cómo vivir acá. La papa no crece. Plantamos quinua, las aguas inundan y joden (arruinan) todo. No hay cómo sembrar, antes pues era bonito. Por eso los jóvenes se van a la ciudad”, dice Pablo Aruquipa, agricultor de 58 años, en el municipio de Pucarani, a unos 40 kilómetros al noroeste de El Alto.

“La producción agrícola y pecuaria ha caído. Las aguas contaminan las siembras y matan al ganado. Ya no hay flora ni fauna silvestre. Los sedimentos que arrastran las aguas están cambiando el curso de los ríos. Por eso hay migración a las ciudades”, dice Juan Carlos López, responsable de Medio Ambiente y Agua en el Municipio de Pucarani, uno de los más afectados.