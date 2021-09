El Salvador: protestas y fallas de servidores por bitcoin

SAN SALVADOR.- Los servidores colapsaron y decenas de personas, entre ellas políticos de la oposición, salieron a las calles para protestar contra la ley que convierte al bitcoin en una criptomoneda de curso legal en El Salvador.

Enviar remesas fácilmente fue un punto central del presidente Nayib Bukele para promover el uso del bitcoin, con el que los salvadoreños que viven en exterior se ahorrarían más de 400 millones de dólares al año en comisiones.

Pero Carlos Soriano, un joven de 29 años, llegó hasta uno de los cajeros ubicados en un centro comercial de Santa Tecla, al oeste de la capital, y no pudo sacar el dinero que un familiar le había enviado desde Estados Unidos. "Yo recibo remesas y ya me mandaron la de este mes, pero no pude sacar el dinero. Me dicen que no está funcionado, que regrese más tarde o mañana", comentó a AP. Agregó que sus familiares le habían dicho que no estaban pagando comisión por el envío de la remesa. "No pagan nada, no hay comisión", pero no puedo retirarlo, agregó.

"Colapsaron los servidores, más de un millón de personas estaban tratando de bajar la aplicación de Chivo wallet y todavía estaba trabajando, aún hay problemas", dijo a The Associated Press Kike, uno de los jóvenes que trabaja en los Puntos Chivo donde se ayuda a las personas a usar la billetera electrónica.

El presidente Bukele -que usa su cuenta de Twitter para orientar a las personas sobre cómo bajar la aplicación electrónica y usarla- alertó que en las primeras horas de su entrada en vigor la Chivo wallet no estaba funcionado y que la habían desconectado para aumentar la capacidad de los servidores.

Muchos de los salvadoreños se mostraron frustrados al no poder bajar la aplicación y algunos de los que sí lo hicieron no pudieron usar el bono de 30 dólares en bitcoin que les da el gobierno.

Pero la frustración también alcanzó a Garth Kiser, un estadounidense de 43 años, originario de Oregón, Illinois, que llegó hasta el cajero Chivo con la intención de comprar bitcoin "pero no pude".

"Quería hacer una prueba, cambiar dólares por bitcoin, pero la maquina no está funcionado, voy a regresar", dijo el hombre que habló en español con AP.

Kiser dijo que llegó al país junto con un grupo de amigos con los que están pensando quedarse por un tiempo "para ayudar a los salvadoreños a manejar el bitcoin. Yo lo uso desde hace mucho tiempo".

Uno de los periodistas de AP que bajó la billetera Chivo visitó uno de los restaurantes de Starbucks, en la periferia oeste de San Salvador, pero no pudo realizar la compra.

La joven que estaba en la caja explicó que de los 30 dólares del bono en bitcoin hay que hacer una trasferencia a un amigo u otra persona de al menos un dólar y "ya queda habilitado para comprar o pagar lo que quiera".

Agregó que allí se acepta "no sólo la billetera Chivo, pueden pagar con otras billeteras. Somos una corporación internacional con otros restaurantes de comida rápida y aceptamos el bitcoin". Tres cadenas internacionales de comida rápida también confirmaron a AP que aceptan pagos en bitcoin.

Para garantizar la implementación del bitcoin el Congreso unicameral, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, aprobó un fideicomiso de 150 millones de dólares que se usarán para hacer efectivo ese bono que el gobierno otorgará a los salvadoreños para incentivar su uso y el de la billetera electrónica Chivo, con la que se podrá convertir las criptomonedas en dólares.

Bukele ha explicado que con Chivo los salvadoreños podrán aceptar pagos en bitcoin o en dólares, recibir dinero de familiares o amigos y enviar o recibir remesas sin pagar comisiones. Aclaró que nadie está obligado a descargar esa aplicación y que si así lo decide puede continuar enviando las remesas por los medios tradicionales y seguir pagando comisiones. "No hay ningún problema", aseguró.

Oscar Cosme, un empelado de 37 años, es uno de los que logró bajar la aplicación pero tuvo que llegar hasta al Punto Chivo para pedir ayuda porque no logró usar el bono.

Comentó que le dijeron que la billetera está en reparación y que espere para usarla.

Cosme dijo que bajó la aplicación "por curiosidad y por el bono", pero expresó su preocupación porque "dicen que al bajarla el gobierno nos está espiando".

Expertos han advertido que los cambios bruscos de valor del bitcoin podrían provocar grandes pérdidas para el país y hasta terminar con los ahorros de los usuarios.

Un estudio del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia señala que con la inversión del gobierno salvadoreño hecha en 550 bitcoins, el Estado ha perdido dinero. Según el estudio, cuando El Salvador compró esos bitcoins el tipo de cambio por cada uno rebasaba los 51 mil dólares y el valor total pagado superaba los 28 millones, pero como la cotización actual apenas rebasa los 45 mil, el país ya registra una pérdida de 3.046.273 millones y el valor total pagado es de poco más de 25 millones.

