El súper tifón Goni, la tormenta tropical más fuerte de la Tierra en 2020 amenaza a Filipinas

FILIPINAS.- El Pacífico Occidental se encontraba imperturbable, viendo la constante actividad ciclónica que se ha desarrollado en el Atlántico, hasta finales de octubre cuando el super tifón Goni sorprendió a meteorólogos al intensificarse rápidamente a categoría 5.

El fenómeno climatológico pasó en 24 horas de poseer vientos sostenidos de 129 kilómetros por hora a 282 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el Norte de Filipinas y concretamente hacia la Isla poblada de Luzón.

“El súper tifón Goni es, hasta ahora, la tormenta tropical más fuerte de la Tierra en 2020 y una de las más intensas en los registros globales”, enfatizó el portal Tiempo.com.

La trayectoria de este tifón tiene en línea a Filipinas, donde se espera que llegue a tierra el domingo, 1 de noviembre. Se han dado órdenes de evacuación a zonas de la isla de Luzón donde habitan millones de personas, indicaron medios locales.

Typhoon #Goni #RollyPH is undergoing the Eyewall Replacement Cycle, where the inner eyewall collapse and be replaced by outer cycle. It can make the storm weaker, stronger, or maintain its strength after the ERC. pic.twitter.com/Yw2xDaoylN