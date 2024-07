Elecciones de Francia: Coalición izquierdista toma ventaja, según proyecciones

En un giro inesperado, una coalición de izquierda formada antes de las elecciones en Francia ha obtenido la mayor cantidad de escaños parlamentarios, según sondeos de salida realizados el domingo. Estas proyecciones colocan a la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron en segundo lugar y a la extrema derecha en tercer lugar, generando un panorama político inestable en el país.

La oficina de Macron declaró que el presidente "esperará" antes de tomar decisiones sobre un nuevo gobierno. Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, afirmó que su partido logró resultados históricos y culpó a Macron por crear "incertidumbre e inestabilidad".

La falta de una mayoría absoluta para una sola alianza ha sumido a Francia en una agitación política y económica. Los resultados finales se esperan para la noche del domingo o las primeras horas del lunes. Las elecciones, convocadas hace apenas cuatro semanas, han resultado ser una gran apuesta para Macron, quien ha perdido el control del Parlamento. La extrema derecha de Marine Le Pen aumentó drásticamente su número de escaños, aunque no cumplió con las expectativas.

Estas elecciones legislativas anticipadas tienen implicaciones significativas para la guerra en Ucrania, la diplomacia global y la estabilidad económica de Europa. El primer ministro Gabriel Attal ha anunciado su intención de renunciar, mientras que Macron espera la organización de la Nueva Asamblea Nacional antes de tomar decisiones sobre su gobierno.

La marcada polarización de la política francesa y la rápida campaña electoral han complicado cualquier esfuerzo de construcción de coalición. La prolongada inestabilidad podría aumentar las sugerencias de los oponentes de que Macron debería acortar su segundo y último mandato. Con la inauguración de los Juegos Olímpicos de París en menos de tres semanas, Francia enfrenta un período de inestabilidad interna mientras el mundo observa.

Estas elecciones han sido un fiasco para Macron, quien disolvió la Asamblea Nacional después de que la extrema derecha aumentara en las elecciones europeas. En lugar de fortalecer su presidencia, millones de votantes vieron una oportunidad para marginar a Macron, cargándolo con un Parlamento posiblemente lleno de legisladores hostiles hacia él y su gobierno.

