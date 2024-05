Elecciones en Reino Unido: Primer ministro convoca comicios para el 4 de Julio

El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este miércoles que las elecciones nacionales se celebrarán el próximo 4 de julio.

Esta fecha ha sido elegida estratégicamente en un momento de buenas noticias económicas, con el objetivo de persuadir a los votantes para que confíen nuevamente en el Partido Conservador para liderar el Reino Unido.

La elección de la fecha subraya la intención del primer ministro de capitalizar el clima económico positivo y consolidar el apoyo hacia su partido.

El apoyo al partido de centroderecha de Sunak ha disminuido después de 14 años en el poder.

Los conservadores han batallado para superar una serie de crisis, incluida una recesión económica, escándalos éticos y varios líderes en los últimos dos años.

El Partido Laborista, de centroizquierda, es el favorito para derrotar al partido de Sunak.

Las conjeturas aumentaron luego que Sunak convocó a una reunión del gabinete para el miércoles en la tarde —en vez del día usual, el martes— y el secretario de Exteriores, David Cameron, interrumpió su visita a Albania para poder asistir.

Las elecciones se llevarán a cabo en el contexto de una crisis inflacionaria histórica y profundas divisiones sobre cómo lidiar con los inmigrantes y solicitantes de asilo que se arriesgan a cruzar el Canal de la Mancha desde Europa.

El anuncio se produjo el mismo día que las cifras oficiales mostraban que la inflación se desplomó al 2,3%, su nivel más bajo en casi tres años.

La caída de abril marca el mayor progreso hasta la fecha en cinco promesas que Sunak hizo en enero de 2023, incluida la de reducir a la mitad la inflación, que superó el 11% a finales de 2022.

El primer ministro elogió la nueva cifra como una señal de que su plan estaba funcionando.

“Hoy marca un momento importante para la economía, con la inflación volviendo a la normalidad”, dijo Sunak el miércoles. “Se avecinan días mejores, pero solamente si nos atenemos al plan de mejorar la seguridad económica y las oportunidades para todos”.

