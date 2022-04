Elecciones en Francia: Primeras proyecciones dan por ganador a Emmanuel Macron

El presidente francés Emmanuel Macron parecía encaminado a la reelección el domingo tras vencer a la candidata de la ultraderecha Marine Le Pen, según proyecciones.

Le Pen luego reconoció su derrota y la victoria del presidente Macron.

Enfatizó sin embargo que el porcentaje sin precedente que obtuvo en los comicios "es de por sí una victoria deslumbrante".

Si las proyecciones son confirmadas por los resultados oficiales, Macron será el primer presidente francés en ser reelegido en 20 años; el último fue Jacques Chirac en 2002. Pero tendrá que gobernar a una nación profundamente dividida y tendrá que hacer un gran esfuerzo para mantener un mayoría parlamentaria en las elecciones de junio.

