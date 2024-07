El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha sumado a la lista de líderes internacionales en conflicto con Elon Musk.

Tras los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde tanto Maduro como sus opositores se declararon ganadores, Musk utilizó la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para acusar al líder socialista de un "gran fraude electoral". “Vergüenza para el dictador Maduro”, escribió Musk el lunes .

En respuesta, Maduro arremetió contra Musk, calificándolo como "archienemigo de la paz de Venezuela". Los resultados detallados de las elecciones del domingo se demoraron en publicarse, proclamando a Maduro como ganador con el 51% de los votos, mientras que el diplomático jubilado Edmundo González obtuvo el 44% .

🚨 BREAKING: 🇻🇪 Venezuela's President Maduro accuses Elon Musk of election interference, calling him an "archenemy."



🚨 ÚLTIMA HORA: 🇻🇪 Maduro acusa a Elon Musk de interferencia electoral, llamándolo "archienemigo."



#Venezuela #ElonMusk #Latinos #Español #Maduro pic.twitter.com/qTgEzBYfPT