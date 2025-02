Elon Musk, con aval de Trump, pone de cabeza al gobierno de EU

Donald Trump busca transformar el funcionamiento del gobierno federal con la ayuda de un aliado inesperado: Elon Musk, designado para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), sin embargo, las acciones del empresario han generado más preguntas que respuestas.

Musk ha mantenido un perfil bajo en su nuevo rol, evitando comparecencias públicas y el escrutinio de legisladores y periodistas. Mientras tanto, su equipo ha irrumpido en diversas agencias gubernamentales sin anunciarse oficialmente, desplazando a funcionarios de carrera.

Esta situación ha encendido las alarmas entre defensores de la transparencia y la ética en la administración pública.

Donald K. Sherman, director de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, señaló que Musk ha obtenido “un poder y una autoridad sin precedentes” dentro del gobierno, operando con “máximo secretismo y poca o ninguna rendición de cuentas”.

La Casa Blanca insiste en que DOGE es un organismo transparente y ha destacado sus esfuerzos en la eliminación de contratos y la optimización de recursos.

Trump, por su parte, ha defendido la participación del empresario y su enfoque. En una entrevista con Fox News, el presidente describió a Musk como “fabuloso” y aseguró que sus esfuerzos se dirigirán pronto hacia el Departamento de Defensa.

Al ser cuestionado sobre si el empresario debería responder preguntas públicamente, Trump afirmó que sí, aunque su colaborador no ha dado señales de estar dispuesto a hacerlo.

Mientras tanto, la presencia del equipo de DOGE en distintas dependencias ha causado inquietud. En el Departamento de Educación, los trabajadores del nuevo organismo ocupan oficinas sin dar explicaciones sobre su labor. Sheria Smith, líder sindical de empleados federales, expresó su preocupación ante la falta de claridad sobre qué información manejan los colaboradores de Musk y con qué propósito.

Algunos analistas comparan el enfoque del magnate con su forma de dirigir empresas. Tras la compra de Twitter, reestructuró la compañía con despidos masivos y un cambio radical en su cultura organizacional. Ahora, parece aplicar estrategias similares al gobierno, lo que ha provocado tensiones dentro de la burocracia federal.

Los intentos por conocer quiénes integran su equipo han encontrado resistencia. Se sabe que algunos son exempleados de sus compañías tecnológicas, pero Musk ha declarado que divulgar sus identidades sería un delito, sin especificar bajo qué ley se ampara.

En el Congreso, los demócratas han tratado de citarlo a comparecer, pero la mayoría republicana ha bloqueado el esfuerzo. Legisladores como Gerald Connolly cuestionan que un multimillonario sin cargo electo pueda influir en decisiones clave de la administración pública sin supervisión del Congreso.

A pesar de las críticas, Trump ha insistido en que Musk sigue sus órdenes y respalda su enfoque directo. “Tenemos que desmantelar algunas de estas cosas para encontrar la corrupción”, declaró el presidente.

Mientras tanto, la influencia del empresario sobre el gobierno sigue creciendo sin límites claros a la vista.

(Con información de The Associated Press)