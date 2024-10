Elon Musk regala 1 millón de dólares para “apoyar” la Constitución

Elon Musk pone “toda la carne al asador” en su apoyo a Donald Trump, y ahora ofrece un millón de dólares a quien apoye una iniciativa “en respaldo” a la Constitución a través de un comité organizado por él en apoyo a la candidatura del expresidente.

A través de su supercomité de acción política (PAC), denominado "America PAC", Musk ha comprometido la suma de dinero con la intención de captar votantes en estados clave.

John received $1 MILLION for signing America PAC’s petition to support Free Speech & Right to Bear Arms



Every day from now until Election Day, one registered swing state voter who signs the petition will be selected to earn $1 MILLION



