¿Quién es Elon Musk, el segundo hombre más rico?

Ciudad de México.- Elon Musk aumenta su fortuna con la misma rapidez que sus cohetes suben al espacio.

El fundador de Tesla alcanzó un patrimonio neto de 128 mil millones de dólares, después de que su empresa de vehículos eléctricos alcanzara esta semana en la bolsa una capitalización de 500 mil millones de dólares.



De esta forma, el también cofundador de la firma espacial Space X supera al cofundador de Microsoft, Bill Gates, y se convierte en la segunda persona más rica del mundo, por detrás del creador de Amazon, Jeff Bezoz, según Bloomberg.



Un récord mayor si se tiene en cuenta que hace solo dos años ocupaba el puesto 54.

El excéntrico empresario se acerca al final de este 2020 completando el que quizás sea su año más redondo, en el que, además, ha desafiado a la pandemia y se ha convertido en padre por sexta vez.



Nacido en Sudáfrica en 1971, aprendió a programar con 10 años y a los 12 ya había creado y vendido su primer producto tecnológico: un videojuego llamado Blastar.



Persiguiendo su pasión por la tecnología, a los 17 se mudó a Canadá, donde había crecido su madre, Maye Musk, licenciada en dietética que en 2018, a los 70 años, se convirtió en todo un icono de estilo.



En Toronto, según un perfil publicado en la revista Business Insider, llegó a vivir junto a sus dos hermanos y su madre en un apartamento semivacío en el que no tenían ni para comprar sillas.



Estudió Economía y Física en la Universidad de Pensilvania, y cuando se graduó, puso rumbo a Silicon Valley.



Fundó su primer negocio en 1995; de su venta, en 1999, sacó 22 millones de dólares, que invirtió en su nuevo proyecto, Paypal.



Se hizo inmensamente rico cuando Ebay lo compró en 2002 por mil 500 millones de dólares.



Con ese dinero, abrió Tesla, Solar City y SpaceX; su último éxito ha sido que la NASA contratara a SpaceX para poner en órbita a dos astronautas en una misión que concluyó con éxito en agosto.

Viajaron y volvieron a bordo de la cápsula SpaceX Crew Dragon, en el primer lanzamiento espacial tripulado desde suelo estadounidense desde 2011.

Booster separation, second-engine start, and fairing separation as the U.S.-European Sentinel-6 Michael Freilich ocean-observing satellite is on its way to orbit.#SeeingTheSeas pic.twitter.com/EE1TIxIvp6