Emite alerta República Dominicana y Haití por tormenta tropical 'Franklin'

El avance de la tormenta tropical 'Franklin' ha obligado a poner bajo aviso a las poblaciones de República Dominicana y Haití, ante el riesgo de que se produzcan en las próximas horas fuertes lluvias y precipitaciones.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos ha informado este lunes por la mañana de que la tormenta avanza con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. El ojo del ciclón está situado a unos 390 kilómetros por hora de la capital dominicana, Santo Domingo.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de República Dominicana ha activado la alerta roja en 14 provincias y el presidente, Luis Abinader, ha convocado para este lunes una reunión extraordinaria de distintas instituciones, según fuentes citadas por el periódico 'Listín Diario'.

Las autoridades temen que vuelvan a producirse inundaciones como las que se saldaron con al menos ocho víctimas mortales en noviembre de 2022.

Here's a look at the forecast cone on #Franklin. It is expected to turn north and bring heavy rainfall to #Hispaniola. Stay with @WESH for updates on the Tropics. #weshwx pic.twitter.com/W2XaJqOHtD