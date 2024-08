Empresa de Meghan Markle continúa sin CEO; nadie quiere el puesto

American Riviera Orchard, empresa de lujo sobre estilo de vida fundada por Meghan Markle en marzo de 2024, continúa en la búsqueda de un director ejecutivo que tome las riendas, ya de ya.

Este puesto ha estado vacio y acumulando polvo desde que la duquesa de Sussex, de 43 años, presentó su nuevo negocio de forma abrupta al mundo. Hasta la fecha, ARO no ha puesto ni un solo producto a la venta, ni siquiera su información.

A pesar de ser presentada hace varios meses, la empresa de la esposa del príncipe británico tuvo que ser puesta ‘en pausa’.

#MeghanMarkle’s lifestyle brand American Riviera Orchard is struggling to get off the ground as she’s having an issue finding a CEO after 18 staffers quit. https://t.co/oIk2oHz5tW pic.twitter.com/F65JyNW8Rd