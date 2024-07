¡Estados Unidos está en llamas! Un incendio forestal se ha extendido con el paso de las horas a gran velocidad en el norte de California, causando terror y angustia a decenas de familias.

AP detalló que las llamas se expandieron al punto de quemar un área casi del tamaño de la ciudad de Los Ángeles.

Lamentablemente, este incendio es uno de los muchos que afectan el oeste de Estados Unidos y Canadá, los cuales se han agravado debido a la sequía, el intenso calor y los vientos fuertes.

El incendio, conocido como ‘Park’, es el más grande de California en lo que va del año.

Su intensidad y rápida expansión llevaron a las autoridades a compararlo con el devastador incendio ‘Camp’ de 2018 que arrasó la ciudad de Paradise. Aquella ocasión, murieron 85 personas y 11 mil viviendas quedaron destruidas.

Este sábado 27 de julio, miles de bomberos de California intentaron hacer todo lo posible para evitar que las llamas infernales siguieran devorando casas y negocios.

Hasta ahora, más de 130 estructuras han sido destruidas por el incendio ‘Park’, y miles más están en riesgo. Al menos los condados de Butte, Plumas, Tehama y Shasta, han ordenado evacuaciones.

El incendio abarcaba un área de 1.243 kilómetros cuadrados el viernes por la noche y avanzaba rápidamente hacia el norte y el este.

El fuego comenzó el miércoles cuando, según las autoridades, un hombre empujó un auto en llamas hacia un barranco en Chico.

Posteriormente el sujeto huyó del lugar para mezclarse con la multitud.

Ante el peligroso panorama, las autoridades del Parque Nacional Volcánico de Lassen informaron que evacuaron al personal de Mineral, una comunidad de unas 120 personas donde se ubican las oficinas generales del parque.

El Centro Nacional Interagencias de Incendios dio a conocer que más de 110 incendios activos que abarcan 7.250 kilómetros cuadrados ardían el viernes 26 de julio, en Estados Unidos.

The devastating #ParkFire is now California’s largest wildfire of 2024. The wildfire has burned more than 160,000 acres and destroyed at least 134 structures. A 42-year-old man from #Chico was arrested early Thursday for allegedly starting the fire and is being held without bail… pic.twitter.com/OMWXbE9l37