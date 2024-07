En plena elección presidencial de Venezuela, expulsan a Marko Cortés

Este domingo, en el contexto de la elección presidencial en Venezuela, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, fue expulsado por el gobierno de Nicolás Maduro. La noticia fue difundida por el propio Cortés a través de su cuenta en la red social X.

Según el líder del blanquiazul, la policía bolivariana lo detuvo en su hotel, donde esperaba realizar más actividades de observación y apoyo a la oposición.

"Lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen", declaró Cortés.

Cortés manifestó su preocupación por la inequidad en el proceso electoral, señalando que solo existe propaganda del candidato oficial y denunciando que los opositores son obligados mediante amenazas a declarar su apoyo a Maduro.

"Las instancias electorales están completamente controladas. Se atreven a inhabilitar a los candidatos opositores", añadió.

Antes de ser expulsado, Cortés dialogó con varios líderes opositores venezolanos, incluyendo a Henrique Capriles, ex candidato presidencial; César Pérez Divas, ex secretario general del partido COPEI; y Freddy Delgado Dalo, director de Organización de IFEDEC. Además, visitó Petare, considerado el barrio más grande de Latinoamérica, donde se reunió con Gabriel Puerta Aponte, ex candidato presidencial.

Acudí a Venezuela para acompañar a @MariaCorinaYA y @EdmundoGU en la elección de hoy, pero el día de ayer fui detenido al llegar a mi hotel por la policía bolivariana y arbitrariamente expulsado de ese país.



Las y los venezolanos tienen miedo, la inequidad en la elección de hoy… pic.twitter.com/r0XRz6uv0B — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 28, 2024

En un comunicado, Cortés instó a los venezolanos a acudir a las urnas, expresando las esperanzas de Acción Nacional de que el pueblo venezolano ponga fin a la autocracia de Maduro y recupere la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico.

"En estos diálogos me comentaron que en este proceso electoral se vivió una mayor intimidación que la que se sufría anteriormente con Hugo Chávez. Algunos tienen miedo, pero todos poseen la enorme esperanza de que este domingo lograrán derrotar al dictador", informó Cortés.

La elección presidencial en Venezuela ha estado marcada por las tensiones y las amenazas de Maduro sobre un posible "baño de sangre" si pierde, junto con el bloqueo a observadores internacionales. La oposición, con Edmundo González Urrutia como candidato, llega confiada en que podrá sacar a Maduro del poder y poner fin a 25 años de gobiernos chavistas.

Desde Lima, Perú, quiero enviar un mensaje de apoyo al valiente pueblo de Venezuela. En estos momentos difíciles, les enviamos fuerza, esperanza y solidaridad.



Estoy seguro de que unidos podrán superar cualquier adversidad y construir un futuro mejor para su país. El corazón del… pic.twitter.com/y7GbXcgdkp — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 28, 2024

(Con información de Reforma)