Enfermera novata mata a paciente con una inyección

Agencia

BOGOTÁ, Colombia.- El pasado miércoles 13 de marzo, Amanda de Jesús Duque Ramírez ingresó al hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, para tratarse los altos niveles de azúcar que presentaba, y terminó con un paro cardiorespiratorio que le quitó la vida. Todo, al parecer, por un error novato de una enfermera en práctica.

De acuerdo con información de Infobae, la mujer de 61 años fue llevada por sus hijos y esposo al centro de salud porque presentaba inflamación en sus piernas y complicaciones por retención de líquidos debido los altos niveles de azúcar, de acuerdo al Noticiero CM&. No era la primera vez que iban a ese hospital por atención.

"A ella se le hinchaban las piernas y allá uno la llevaba y con medicamento se las deshinchaban. La llevamos el miércoles al mediodía y a las 9 de la noche la atendieron", contó al diario El Tiempo, Diego Alexánder Bedoya Duque, hijo de la víctima. La atención fue efectiva por varios días, hasta el sábado 16 de marzo que iba a ser dada de alta.

"Cuando la iban a dar de alta, el médico dijo que tenía la presión bien, buenos signos vitales, el nivel azúcar bien, pero ella dijo que tenía agriera (acidez estomacal). Por eso, el médico le recetó un medicamento", continuó su relato Bedoya. A su madre le recetaron un antiácidos de aluminio y magnesio que, normalmente, se administra vía oral.

Tras la orden, una auxiliar de enfermería entró a la habitación donde se encontraba Duque con su familia y le inyectó un medicamento, del cual no tuvieron referencia en el momento. Al poco tiempo la mujer cambió el color de la piel y se desmayó, según relató el esposo de 68 años de la mujer, quien se encontraba en el lugar en ese momento.

Todo fue en cuestión de minutos. Los hijos de Duque estuvieron presentes cuando intentaron reanimarla, hasta que el equipo médico decidió remitirla al hospital La María, de mayor complejidad, donde finalmente falleció a causa de un paro cardiorespiratorio.

El medicamento fue suministrado a la paciente en el hospital Marco Fidel Suárez.

"Antes de llegar a La María ya había realizado dos paros cardiorespiratorios, y aquí ingresa en muy mal estado", afirmó a Teleantioquia Misael Cadavid, gerente del hospital donde murió la mujer. El médico confirmó que le habían inyectado 30 centímetros de un antiácido conocido como Mylanta por vía intravenosa.

Eso lo descubrieron porque el esposo de la mujer, que se encontraba con ella en la habitación al momento de la inyección, tuvo la precaución de guardar la jeringa que había utilizado, la cual contenía todavía un poco de la sustancia. El deceso se dio este lunes 18 de marzo por un error en el procedimiento médico, según lo denunciaron los familiares de Duque ante la Fiscalía.

"Medicina Legal hizo el levantamiento del cuerpo, porque no fue muerte natural. (…) Mi mamá dejó cinco hijos y varios nietos. Aún estamos en shock, no queremos que esto le pase a nadie más. No nos explicamos qué pasó. Ella caminaba, hablaba, sonreía… Estamos devastados", expresó Bedoya a El Tiempo.