Hamas lanza 200 cohetes; Israel responde con bombardeo (video)

ISRAEL.- Cazas israelíes lanzaron este lunes una ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a un intenso fuego de mortero lanzado contra el país hebreo.

De acuerdo a RT, en total, los militares de Israel detectaron el lanzamiento de unos 200 cohetes, 60 de los cuales fueron interceptados por el sistema de defensa de misiles la Cúpula de Hierro.

Hamás ha reivindicado su responsabilidad por el ataque, que activó las sirenas de alerta en todo el sur de Israel.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l