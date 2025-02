Enorme oso se refugia en vivienda por temor a incendios en LA

Un propietario que había sido obligado a evacuar su hogar debido a los devastadores incendios forestales de Los Ángeles, en California, se llevó una inesperada sorpresa al regresar: un enorme oso negro de 238 kilos oculto en el espacio de arrastre de su casa.

Samy Arbid, dueño de la vivienda en Altadena, relató a CBS News que el hallazgo de la gigantesca criatura, a la que cariñosamente apodaron Berry, ocurrió cuando trabajadores de servicios públicos acudieron a restaurar la electricidad tras el incendio Eaton.

El acceso al sistema eléctrico estaba bloqueado, lo que llevó a instalar una cámara de seguridad con luz en el espacio de arrastre, dejando al descubierto la presencia del enorme animal.

Berry the 525-pound bear found hiding under Los Angeles home to save himself from wildfires https://t.co/pMNVH3ZsGg pic.twitter.com/QLCvmkkgtt