Entra en erupción ‘El monte Etna’; el volcán más activo de Europa

Siendo uno de los volcanes más activos de Europa, ‘El monte Etna’ entró en erupción y arrojó cenizas sobre Catania, provocando la suspensión de vuelos en el aeropuerto de la ciudad.

El instituto informó que cayó ceniza sobre Catania y en al menos una ciudad en las laderas habitadas del monte Etna no se reportaron heridos.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) que monitorea de cerca el Etna con instrumentación en las laderas, notó que la capa de nubes en un día lluvioso impedía ver la erupción, que a menudo ofrece una exhibición espectacular de lava en llamas durante las expulsiones poco frecuentes del coloso.

INGV indicó que el monitoreo había registrado evidencia de un aumento en la actividad de temblores en los últimos días.

Las personas en las ciudades de Adrano y Biancavilla informaron haber escuchado fuertes explosiones que emanaban del volcán el domingo, dijo la agencia de noticias italiana ANSA.

La agencia nacional de Protección Civil de Italia indicó el jueves en una alerta que, en vista del aumento de la actividad volcánica, podrían ocurrir variaciones “repentinas” de la actividad del Etna.

A principios de 2021, una erupción del volcán duró varias semanas.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0