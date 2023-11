Envenenan con metales a esposa del jefe de inteligencia de Ucrania

La esposa del jefe de inteligencia de Ucrania ha sido diagnosticada con envenenamiento con metales pesados y recibe tratamiento en un hospital, dijo un vocero de la agencia el martes.

Marianna Budanova es la esposa de Kyrylo Budanov, jefe de la agencia de inteligencia militar GUR. Andrii Yusov, el vocero de la agencia, confirmó la información a The Associated Press.

El portavoz no dio mayores detalles sobre el presunto envenenamiento ni quiénes serían los autores.

Meses atrás, Yusov dijo a la prensa ucraniana que Budanov había sobrevivido a 10 intentos de asesinato por el servicio de seguridad estatal ruso FSB.

