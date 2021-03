Video: Erupción de volcán pinta de rojo el cielo de Islandia

Un espectáculo digno de verse. La erupción de un volcán en la zona en la zona de Fagradalsfjall, en Islandia, pinto de rojo el cielo nocturno de la isla.

De acuerdo con medios locales, la erupción ocurrió a las 21:40 hora de Islandia.

En redes sociales se reportaron y difundieron las primeras imágenes donde se puede ver un resplandor rojo iluminando la noche de Islandia.

Desde febrero pasado en Islandia se habían registrado temblores que apuntarían a una posible erupción volcánica en la región.

En la península donde se encuentra el volcán se han detectado unos 400 sismos leves, una actividad sísmica relativamente baja en comparación con las mañanas anteriores, cuando se contabilizaron "alrededor de 1.000 terremotos".

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran un cielo nocturno de una intensa tonalidad roja.

really the eruption of volcano of Fagradalsfjall in started !! pic.twitter.com/vVIf2gqAQu